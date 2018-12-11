Arama kurtarma ekipleri İmamköy'de eğitim kampına katıldı

Toplam 75 kişinin katıldığı eğitime Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı ve Efekom Başkanı Derya Tıkır, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman eğitimin ilk gününe katılarak ekiplere destek verdi. Eğitime katılan protokol Ilıcalar Kanyonu'nda düzenlenen yürüyüşte, bölgede bulunan Roma dönemine ait olduğu belirtilen hamam ve mağaralarda incelemelerde bulundu.

Doğal ortamda gerçekleştirilen eğitimde Arama Kurtarmada kullanılan en son cihaz ve sistemler Aydın Afet Acil Müdürlüğü ekiplerince gönüllü ekiplere tanıtıldı. Gönüllü ekipler en son teknolojiyle üretilen aletlerin kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Etkinlik Koordinatörü AKDF Genel Başkan Yardımcısı Umut Arama Kurtarma Derneği Başkanı Veli Tiryaki, yapılan etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Tiryaki, “Etkinliğin önemli amaçlarından biri Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerin eşgüdüm içerisinde çalışması sahada ortak dilin geliştirilmesi için bu tür etkinliklerin yapılmasıdır. Türkiye afete hazırlık ve müdahale konusunda önemli bir mesafe kaydetti. TAMP ve AYADES sistemleri oluşturuldu. Artık herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı şimdiden belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Afetler konusunda Türkiye güçlü sistem kurmuş, son teknolojik ekipmanlar ile desteklenen bir yapı oluşturulmuştur. Gönüllü STK'ların risk yönetimi sürecine dahil edilerek, her türlü afet ve acil durumlara karşı hızlı koordine olabilen, bilinçli ve dirençli bir toplumun oluşturulması için önemlidir. Ancak halen gönüllülük sisteminin yasal dayanağında eksiklikleri devam ettiğini Afet bölgelerinde akredite olmamış gönüllülerin sorunlar oluşturabileceği için acil gönüllük yönetmeliğinin çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Eğitim Kampına Aydın Afet Acil İl Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu, Umut Arama Kurtarma Derneği, Efeler Belediyesi (EFAK) Arama Kurtarma Derneği, Türk-Can Kurtarma, Tire Arama Kurtarma Derneği (TAKED), Nazilli Afet Acil Haberleşme Derneği (TRAC) ekipleri, AYDOS Doğa Sporları katıldı.