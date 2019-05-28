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Aranan 4 tekne motoru hırsızlığı şüphelisinden 1'i tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada yakalanan ve haklarında tekne motoru hırsızlığından yakalama kararı bulunan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada yakalanan ve haklarında tekne motoru hırsızlığından yakalama kararı bulunan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede meydana gelen tekne motoru hırsızlığı olayı ile ilgili gerçekleştirilen şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmada M.Ş., Ü.İ., V.D., ve A.Y. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş., V.D. ve A.Y. sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakılırken; Ü.İ. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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