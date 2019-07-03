İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aranan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayının firari şüphelisi, polis ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayının firari şüphelisi, polis ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Didim ilçe merkezinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen “Bisiklet ve Motosiklet hırsızlığı” olayının firari şüphelisi E.C.K. isimli şüphelinin yeri tespit edildi. Polisin teslim ol çağrısını dikkate almayan E.C.K., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.