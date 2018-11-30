Aranan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ‘hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından aranması bulunan S.D. isimli zanlı yakalandı. Asayiş gurup amirliğinde sorgusu yapılan S.D., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.