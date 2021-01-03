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Aranan şahıs Aydın polisinden kaçamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1 kişi kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin ‘Dur' ihtarına uymayan ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1 kişi kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan aranması bulunan Ş.E. isimli bir şahıs polisleri görünce kiralık olduğu öğrenilen 09 CTM 497 plakalı araçla kaçmaya başladı. Polislerin takibi sonucunda Hasanefendi Ramazanpaşa Mahallesi 27 sokakta aracını park ederek kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, ekiplerin dikkati sayesinde fazla uzaklaşamadan 21 sokakta kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine gelen ekiplerce araç içerisinde arama yapılırken, Ş.E.'nin adam yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma gibi çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.

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