İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aranan şahıslar Jandarma tarafından yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan arananAydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Aydın'ın Köşk, Koçarlı, Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.A., 7 yıl 19 ay 26 gün hapis cezası bulunan F.K., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ö., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.E., 5 yıl hapis cezası bulunan M.Y., 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.