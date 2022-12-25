Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı: 3 yakalama

Aydın'ın Söke ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Söke ilçesi genelinde yürüttüğü çalışma ve kontrollerde 3 aranan şahsı yakaladı. Ağaçlı Mahallesi'nde şok yol kontrol faaliyeti esnasında “Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B. isimli şahıs, Atatürk Mahallesi'nde “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs ve Yenidoğan Mahallesi'nde ise “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Her 3 ayrı kontrolde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.