Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Kuşadası, İncirliova ve Söke ilçelerinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu haklarında hapis cezası bulunan firari şahıslar yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kuşadası ilçesinde ise “Türk vatandaşı veya yabancıların yurt dışını çıkmasına imkan sağlama” suçundan aranan ve hakkında toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söke ilçesinde de 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheli de işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.