Aranan şahısları JASAT yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin devam ettirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 2 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, hakaret, yaralama ve izinsiz kenevir ekimi yapmak suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezasından hükümlü ve hakkında yakalama emri bulunan A.E ile cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasına hükümlü ve 6 yıldır aranan B.A. isimli 2 şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) timlerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanan 2 kişi Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.