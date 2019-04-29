Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını

Diğer taraftan gelen ziyaretçilerin daha keyifli zaman geçirmeleri için doğal güzelliğiyle gelen her ziyaretçiyi büyüleyen kanyonda ve çevresinde de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güzelleştirme çalışmaları devam ediyor.

Baharın gelmesiyle birlikte binlerce yerli ve yabancı turist Arapapıştı Kanyonu'na akın etmeye başladı. Ziyaretçiler bireysel veya turlarla geldikleri kanyonda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı teknelerle kanyon turu yapıp bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Kanyona açılan pencere olan iskele civarında Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çiçek dikimi ve peyzaj çalışmaları da takdirle karşılandı. Kanyonda bu hafta sonu Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı ve halk oyunları ekibi de kanyon ziyaretçilerine özel bir gösteri sundu.

Tüm Türkiye'ye bu doğal güzelliği yaşamaları için kanyona davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tur operatörlerinin de kanyona düzenledikleri tur sayısını artırmalarından dolayı memnun olduklarını söyledi. Özellikle kanyonu ziyaret eden yabancı turist sayısının her geçen gün artmasının alternatif turizm rotalarının artırılması konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Arapapıştı Kanyonu'nu daha bilinir hale getirmek için yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Özellikle alternatif rota arayışındaki yabancı turistlere hitap eden Arapapıştı Kanyonu'na bu yıl da on binlerce ziyaretçi bekliyoruz. Artan turist sayısının bölgedeki ticari hayata da canlandırdığına şahit oluyoruz. Yeni turizm rotalarıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.