Arazi yangınlarına itfaiyeden hızlı müdahale

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 farklı noktada meydana gelen arazi yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hafta sonu mesaisi yoğun geçerken, gün içerisinde Efeler ilçesinde 2 farklı noktada arazi yangını çıktı. Efeler ilçe merkezi ve Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen arazi yangını ihbarları üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, yangının çıkışı nedeni ile ilgili inceleme gerçekleştirdi.

Yangınlar ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise “Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Efeler ilçesinde ve Konuklu Mahallesi'nde çıkan arazi yangınlarına anında müdahale etti. Efeler ilçe merkezindeki yangına Büyükşehir İtfaiyesi'nin 4 araç 9 personel ile hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Konuklu Mahallesi'ndeki arazi yangını da Büyükşehir İtfaiyesi'nin 4 araç 8 personel ile hızlı müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Büyükşehir İtfaiyesi, söndürme işleminin ardından alanda soğutma çalışmaları yaparak yangın bölgesinin güvenliğini sağladı” ifadeleri yer aldı.