Arı kovanı hırsızları jandarmaya yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde çalınan 5 adet arı kovanının çalınması ile ilgili olarak bir şüpheli Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, Özbaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait arılıktan 5 adet arı kovanı kimliği belirsiz kişi yada kişilere çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kimliği tespit edilen 1 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.