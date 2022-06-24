'Arı sütü' altınla yarışıyor

Türkiye'nin en önemli arı ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da arıcılar, bal polen ve anaarı üretiminin yanında arı sütü üretimine de ağırlık vermeye başladı. Oldukça zahmetli ve bir o kadar da sabır gerektiren bir iş olmasına karşın fiyatı altınla yarışan arı sütü tüketenlere şifa satanlara ise servet veriyor.

İklimi, bitki örtüsü ve sahip olduğu endemik bitkiler nedeniyle arıların nerdeyse yılın 8 ayını tabiatta geçirdiği Aydın'da arı ürünlerinin de oldukça kıymetli ve değerli olduğu belirtildi. Pandemi döneminde arı ürünleri ve özellikle arı sütüne çok fazla talep olması nedeniyle arı sütü üretiminin de arttığını kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gür, talepler dolayısıyla vakti müsait olan ve uğraşmayı seven arıcıların arı sütü üretmeye başladığını belirtti.

İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan aynı zamanda kanser hastalığının tedavisinde vücuttaki ölü hücreleri canlandırdığı düşünülen arı sütünün zahmetli bir uğraş sonucu elde edildiğini belirten Rahime Gür ise, “Arı sütü üretimini pandemi döneminde başladım. Gelen talepler üzerine devam ediyoruz. Zahmetli bir iş ama uğraşmayı sevenler için güzel ve oldukça bereketli bir iş. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektörünün yanında sağlık için tüketiliyor. Vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve kanser hastalığına etkili yararı olması nedeniyle vücut direndi düşük olanlar şifa için tüketiyor. Bunun yanında çocuğu olmayan çiftler de çocuk sahibi olabilmek amacıyla tüketiyor” dedi.

Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden toplanan arı sütü soğuk zincir ile muhafaza ediliyor. Petekler arasından özel bir yöntemle toplanan arı sütleri, kraliçe arısı olmayan kovanlara yerleştiriliyor. Burada kraliçeye sahip olmayan arılar yüzük adı verilen özel petekteki bu bölmelere özel besleme yapıyor. 72 saat sonra bu özel petek içerisinde diğer arılar tarafından biriktirilen ve adına arı sütü verilen özel besin toplanarak soğuk zincir ile tüketime sunuluyor.