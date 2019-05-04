Arıcıların sorunu çözüldü

Türkiye'nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezi konumundaki Aydın'da arıcıların önemli bir sorunu çözüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlı arıcının ve ülkenin değişik bölgelerinden Aydın'a gelen arıcılar için arı konaklama ve indirme-bindirme yeri oluşturuldu. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, sektörün önemli bir sorunun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çözüldüğünü belirterek Çerçioğlu'na arıcılar adına teşekkür etti.

Aydın ilinin gerek iklimi gerekse bitki örtüsü bakımından ülkenin en önemli arı yetiştiriciliği ve bal üretim merkezi konumunda olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “İlimiz Aydın'da yılın 12 ayı arıcılık faaliyeti devam ediyor. Bahar döneminde bal toplamak kış döneminde de arı konaklaması için Aydın arıcısının yanında ülkenin değişik illerinden binlerce arıcı milyonlarca kovanını Aydın Bölgesi'ne taşıyor. Bu taşıma ve indirme-bindirme dönemlerinde arıcının en büyük sıkıntısı ‘arı konaklama ve inidrme-bindirme yeri idi. Pek çok bölgeye tır ve kamyon yanaşamadığı için özellikle arı indirme ve yüklemelerde ciddi sıkıntı yaşıyor idik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın-Muğla yolu üzerindeki 120 dönüm alan düzenlenerek arı konaklama ve indirme-yükleme alanı oluşturuldu. Bu alana ayrıca tırdan araç indirme ve yükleme rampası oluşturuldu. Arıların su ihtiyacını karşılaması için de özel su getirildi. Başta Aydın arıcısı olmak üzere Türk arıcısna verdiği bu destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na üyelerim ve ülke genelindeki yaklaşık 100 bin arıcı adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor”

Proje kapsamında Aydın'a gelen arıcının sosyal ihtiyaçlarının da düşünüldüğünü kaydeden Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Alan olarak şehir dışında bir yer seçildi. Ancak arıcı işlerini tamamladığında alışveriş, konaklama ve yeme içme ihtiyacını Aydınlı esnaftan karşılayabileceği şekilde düzenleme yapıldı. Aydın'a gelen arıcı ve kamyoncu işini bitirdikten sonra hemen şehir merkezine geçip burada tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Yılda Aydın'a sadece arı nakli için 10-15 bin tır binlerce de arıcı geliyor. Bu projenin Aydın esnafına da ayrı bir hareket kazandıracağına inanıyoruz” diyerek sektörün önemli bir sorununun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çözüldüğünü kaydetti.