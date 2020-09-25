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Arıcılık destekleme başvuruları başladı

Aydın’da hayvancılığın geliştirilmesi, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması amacıyla 2020 yılı arı kovanı destekleme müracaatları başladı.

Aydın'da hayvancılığın geliştirilmesi, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması amacıyla 2020 yılı arı kovanı destekleme müracaatları başladı.


2020 yılı arı kovanı destekleme müracaatlarının başladığını ve 30 Ekim 2020 tarihinde son bulacağını kaydeden Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "İş ve işlemlerin aksamaması için Tarım ve Orman Bakanlığı kanalıyla arı kovanı destekleme başvuruları açıldı. Arıcılarımız öncelikle birliklere başvurarak bilgilerinin doğruluğunu beyan edecek ardından da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine 30 Ekim 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklar. Destekleme başvurusu yapan arıcılarımız 27 Kasım 2020 tarihine kadar arı tespitlerinin yaptırabilecek, ödemeye esas icmallerin yayınlanacak olan Cumhurbaşkanı kararı ve uygulama esasları doğrultusunda düzenlenmesi kaydıyla çalışmalar yürütülecektir" dedi.

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