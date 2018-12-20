Arılarda kış bakımlarına başlandı

Aydın'da bal üreticileri, arıların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kış bakımlarına başlandı.

Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesinde 150 kovan arı ile arıcılık yaptığını ifade eden İsa Durak, bölgenin arıcılığa uygun olduğunu, arıların kış bakımlarına başladıklarını belirtti. Büyük Menderes havzasında hayıt çiçeğin yaygın olduğunu ifade eden Durak, Aydın'da hayıt balı üretiminin yapıldığını ancak yeterince tanıtımının yapılmadığını savundu. Hayıt bitkisinin Haziran'da başlayıp Eylül sonuna kadar çiçek verdiğini ifade eden Durak, yetkililerin “Aydın Hayıt Balı” üzerinde durarak nadide ve kalite açısından patentinin alınması gereken bir ürün olduğunu söyledi.

Arılar da yavru bakımı ve arılarda varova kontrollerin devam ettiğini belirten Durak, kış bakımların sürdüğünü, bölgede kışı geçirmede fazla sorunun yaşanmadığını ve il genelin de arının kışı atlatması için uygun olduğunu ifade etti.