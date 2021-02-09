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Arkadaşı ile çatıya çıkan genç kız aşağıya atladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir binanın çatısına çıkan iki genç kızdan birisi aşağıya atlarken, kendine zarar veren diğer genç kız ise polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binanın çatısına çıkan iki genç kızdan birisi aşağıya atlarken, kendine zarar veren diğer genç kız ise polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.


Olay, Girne Mahallesi'ndeki üç katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle kaldıkları binanın çatısına çıktı. Kızlardan A.N. (16) kendini boşluğa bırakıp aşağıya atladı. Kendisine zarar verdiği öğrenilen ve çatıda bekleyen diğer genç kız G.N.S. (17) ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Her iki genç kız ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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