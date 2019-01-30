Arslan; “Nazilli sahipsiz kalmamalı”

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, “Ekonomisi güçlü bir Aydın için Aydın'ın bütününe sahip çıkmak gerekiyor. Bu güne kadar sahipsiz kalan Aydın'ın tamamına inşallah bu dönemde sahip çıkılır” dedi.

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'i ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette NTO'nun sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerin sorunları ve çözüm yolları konuşuldu. Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, projeleri hakkında Özcan'a sorular yöneltti. Özcan, siyasette insan temasının çok önemli olduğunu dile getirerek her zaman vatandaşın dertlerini, sıkıntılarını dinlediklerini belirtti.

“Nazilli sahipsiz”

Nazilli'nin sahipsiz olduğunu dile getiren Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan odalarına ziyaret gerçekleştiren İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan'a projelerinden söz ederek Aydın'ın sadece merkez Efeler ilçesinden ibaret olmadığını ifade etti. Arslan; “Ekonomisi güçlü bir Aydın için Aydın'ın bütününe sahip çıkmak gerekiyor. Bu güne kadar sahipsiz kalan Aydın'ın tamamına inşallah bu dönemde sahip çıkılır. Ama bu dönemde Aydın'ın bütününe özellikle de Nazilli ve çevresine sahip çıkılacağını düşünüyorum. Efeler'in haricinde de çevre ilçelerin olduğunu hissettirmek gerekiyor. Bunların da vekillerimizin desteğiyle olacağına inanıyoruz. Burada birçok mağduriyet yaşıyoruz. Bütün yatırımların merkeze olması yönünde bir gayret var. Bu hem yerelde va, hem de genelde var. Bölgemizin de ekonomik anlamda desteklenmesi gerekir. Daha önceleri ekonomiye girdi sağlayan bir polis okulumuz vardı. Ancak şu an yok. Bunun gibi bizim bölgemizin kalkınması için her anlamda yatırıma ihtiyacı var. Mesela bizim bir düzgün fuar alanımız yok. Sanayi alanımız yok. Girişimcimiz var ama sanayi alanımız olmadığı için yatırımlar yapılmıyor” dedi.

“Sevgi eksikliği var”

Nazilli'nin sevgi eksiliğinden muzdarip olduğunu dile getiren İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de, “Nazilli'nin potansiyeli çok ama sevgi ve ilgi eksikliği de var. Daha önce Başkan Arslan'la yaptığım temaslardan çok şey öğrendim. Şunu da anladım, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli'nin öncü müessesesi. İlçemiz için yeni ufuk öneren, Nazilli için yeni projeler öneren bir lider var. O da Nazilli Ticaret Odası. Bu ayan beyan ortadadır. Diğer STK'lar alınmasın bu söylediklerimden. Bunu ben çok geniş bir çoğunluğun kabullendiğini gerçek olarak seslendiriyorum. Nazilli'nin birçok sorunu var. Başkan polis okulundan bahsetti. Onun için soru önergesi verdim. Henüz cevap alamadım. Nazilli'nin birincil sorunu bence sanayi sorunudur. Sanayi gelişme coğrafyası eksik ve yanlış bir coğrafya ve bunu düzeltmek zorundayız. Başkan adayımız Kürşat Engin Özcan, eminim bu konularda projeleriyle hassasiyet gösteriyor. Kuvvetli ve güvenilir bir belediye başkanı olarak bu konuya öncelikle el atması gerekiyor, el atacağına da inanıyorum. Bizler de her konuda kendisine destek olacağız” dedi.