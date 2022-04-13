Arslanlı Mahallesi'nde yol bakım çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi ekipleri Arslanlı Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü geleneksel olarak düzenlenen keşkek hayrı öncesi yol bakım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Arslanlı Mahallesi'nde yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Her yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü düzenlenen keşkek hayrı öncesi bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, eksiklerin giderilmesi için ekiplere talimat verdi.

Kullanılamaz durumda olan eski asfalt yolu iş makinaları ile kazıyan ekipler ardından kilit parke taşı döşeme faaliyetlerine başladı.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu; “Her yıl yapmış olduğumuz iftar hayrımız öncesi Başkanımız mahallemize gelerek incelemelerde bulundu. Cami önünde yer alan yolun asfalt kısmında kazıma işlemi yapılarak parke döşemesine hazır hale getirildi. Ekiplerimiz 2 gündür yoğun bir şekilde mahallemizde çalışıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.