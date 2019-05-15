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Artan sebze ve meyve fiyatları tüketiciyi dikime yöneltti

Aydın’da vatandaşlar pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarındaki fiyat artışına karşı direnç oluşturmak için tarlaya indi .

Aydın'da vatandaşlar pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarındaki fiyat artışına karşı direnç oluşturmak için tarlaya indi . Özellikle kırsal kesimlerde eli ayağı tutup ekip biçecek toprağı olanlar mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için kendileri ürün yetiştirmeye başladı.


Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Abak Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Fatma Can (63) ve Hanife Yağmur(69) yaşları ilerlemesine rağmen kendi yiyeceklerini kendileri üretme kararı aldıklarını belirterek enflasyona ve fiyat pahalılığına karşı mücadele başlattıklarını belirttiler.


Genç nesil üretmeyi bilmiyor


Yeni yetişen gençlerin üretme konusunda son derece problemleri olduğunu belirten yaşlı teyzelerden Fatma Can “Bizler emekliyiz ama hala bir şeyler yapmaya çalışıyoruz . Genç nesil üretmeyi bilmiyor. Köyün en yaşlıları biz olmamıza rağmen hala tarlarda bir şeyler üretmeye çalışan bizleriz . Görüyorum ki gençlerimiz bu konularda hiç bilinçli değiller . Ama biz üretmeye devam edeceğiz“ diye konuştu.

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