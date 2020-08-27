Aşağı Nazilli doğal gaza kavuşuyor

31 Mart yerel seçimlerinde Kürşat Engin Özcan'ın seçim vaatleri arasında yer alan 'Aşağı Nazilli Doğal Gaz' bağlantısında ilk etap tamamlanıyor.

Enerya ve saha ekiplerinden yerinde bilgi alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "2020 yılı yatırım planlaması içerisinde Nazilli'nin tamamında 23 km'lik hattın tamamlanacağı müjdesini verdi. Başkan Özcan; Enerya yetkilileri ile 4 safhada oluşan görüşmeler neticesinde Milletvekillerimizin de desteğiyle Aşağı Nazillimizde değişim başladı" dedi.

Hat döşemek için açılan alanların diğer altyapı unsurlarının da kontrol edildiğini ifade eden Özcan, "Söz verdiğimiz gibi Aşağı Nazillimiz doğal gazla buluşuyor. Şehrimize ve Aşağı Nazillimize tekrardan hayırlı, uğurlu olsun.

Özveri ile çalışan Enerya ve saha ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu planlamaya göre; Karaçay ve Şirinevler Mahallerinde 1. Etapta 9 km'lik hat döşenecek. Her iki mahallede de kesişen sokakların baz alındığı çalışma; 265, 174, 273, 246, 248, 266, 234, 250, 230, 295, 275, 64, 258, 277, 256, 329, 331, 311, 232, 319,321 nolu sokakları ve Ertuğrul Ünlüer, Beşeylül, Reşit Galip caddelerini kapsıyor.