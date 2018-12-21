Aşçı çırakları sektöre hazır

Efeler Belediyesi, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Aydın İŞKUR ortak protokolü ile açılan 'Aşçı Çırağı Kursu' tamamlandı. Aşçı yardımcılığı kursiyerlerine katılım belgeleri Efeler Belediyesi'ne ait mutfakta düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Efeler Belediyesi'nin Fatih Kapalı Pazar Yeri içerisinde bulunan modern mutfakta haftanın 5 günü saat: 09.00-16.00 arası toplam 178 saat eğitim alan kursiyerler kurslarının son günü hazırladıkları yiyeceklerin sunumuyla yaptı.

Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Nurten Tokmak, Meltem Öksüz, Belgin Arslan Demir, İŞKUR Şube Müdürü Hüseyin Çakır, İŞKUR Eğitim Uzmanları ile Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın'ın katıldığı yemekte 'Aşçı Çırağı Kursu'na katılan kursiyerler, hazırlamış oldukları yemek, tatlı ve mezelerle maharetlerini sergiledi. Protokol üyeleri hem yemek hem de sunumda başarı sağlayan aşçı yardımcılarını tebrik ettiler.

Kursiyerler, kursta öğrendikleri yemek ve tatlıları evde ve çalıştıkları yerlerde yapmak isteklerini söylediler ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğraf çektirdiler. Böyle bir imkanı kendilerine sunduğu için Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür eden kursiyerler,” Bugün burada aşçı yardımcılığı unvanını kazandık. Umarız istediğimiz yerde iş bulabilir, aile ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Bu kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere, kursu veren hocamıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.