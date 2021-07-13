Aşırı dozda uyuşturucu aldığı belirtilen genç, tatile giderken direksiyon başında hayatını kaybetti

Tatile gitmek için kiraladıkları otomobille, Bursa'dan asker arkadaşını yanına alan 26 yaşındaki Burak K., iddiaya göre aşırı dozda uyuşturucu alınca tatil yolunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bayan kuaförü olarak çalışan Burak K., Bursa'daki asker arkadaşı E.D. ile tatil için plan yaptı. Ankara'dan Bursa'ya gelen Burak K., dün Bursa'dan bir araç kiralayıp arkadaşını da yanına alarak Muğla Akyaka'da tatil yapmak için yola çıktı. Gece yolda uyuşturucu madde aldığı belirtilen Burak K., kendini kötü ve yorgun hissedince Aydın Muğla Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek burada mola verdi. Burada fenalaşan Burak K., uyuşturucu aldığı için de hastaneye gidemeyince araç içerisinde iyileşmeyi bekledi. Burak K., aracın direksiyon koltuğunu yatırıp uyumaya çalıştı. Arkadaşı da yan koltukta uyudu. Sabah güneş doğduğunda arkadaşını uyandırıp yola devam etmek isteyen E.D., devre arkadaşını bir türlü uyandıramayınca kontrol etti. Nefes almayan arkadaşının durumundan şüphelenen şahıs 112'yi arayarak ambulans istedi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirleyince durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın ölümünü şüpheli bulunca bölgeye narkotik ekipleri de sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Burak K.'nin aldığı uyuşturucunun etkisi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gece yerlere yatıp üzerindeki kıyafetleri çıkarmış

Bölgeye gelen polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden Burak K.'nın gece fenalaştığı ve üzerindeki kıyafetleri çıkararak rahatlamaya çalıştığı belirlendi. Oldukça bitkin düşen gencin çorabının birini çıkarıp diğer çorabını çıkaramadan aracın koltuğuna yattığı ve bir daha kalkamadığı belirtildi.