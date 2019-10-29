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Aşırı hız ve dikkatsizlik faciaya neden oluyordu

Söke-Didim karayolunda meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen lüks bir otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde seyreden akaryakıt tankerine çarptı. Kazada hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Söke-Didim yolunda seyir halinde olan otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde seyreden ve akaryakıt tankerine çarptı. Kazada dolu olan akaryakıt tankerinin patlayıp ateş alamaması olası bir faciayı önlerken, otomobil sürücüsü de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ciddi olduğu ve kaza ile ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

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