Asırlık ot süpürgeler, son teknoloji rakiplerine karşı direniyor

Aydın'da ustaların el emeği ile imal ettiği ve günümüzdeki son teknoloji temizlik robotlarına karşı direnen ot el süpürgeleri semt pazarlarında alıcı bulmaya devam ediyor.

Geçmiş dönemlerde bir zamanların popüler temizlik ürünü olan ot el süpürgeleri günümüzde çıkan teknolojik robotlarla popülerliğini yitirse de Aydın'ın Efeler ilçesinde ilgi görmeye devam ediyor. Genellikle kırsal mahallelerde yaşayanların tercih ettiği el yapımı ot süpürgeler, sağlamlığı bakımından makine süpürgelerin yerine halen kullanılıyor. Geçmişe göre talebin azalmasıyla birlikte, el yapımı ot süpürge üreten atölyeler yok olma noktasına gelirken 52 yaşındaki Yüksel Güleç'in geleneksel yöntemlerle imal ettiği süpürgeler teknolojiye direnmeye devam ediyor.

Kendi arazisinde ekimini yaptığı süpürge otlarını hasat ederek süpürgeleri hazırladığını belirten ot el süpürgesi ustası Yüksel Güleç, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Umurlu Mahallesi'ndeki yerimizde hem otların ekim ve hasadını yapıyor hem de imalatını gerçekleştiriyorum. En başından en sonuna kadar kendi imalatımız. Bu iş yaz kış yapılabilir, yeter ki elinde süpürge yapımı için hazır otun olsun. Otlar genelde yazın oluyor ve depoya koyuluyor. İhtiyaç oldukça oradan kullanılıyor. Eskiden gelin süpürgesi olarak özenle birbirinden farklı ve renkli ot el süpürgeleri hazırlanıyordu ve her gelinin çeyizinde mutlaka bulunuyordu. O zamanlar bunlar lükstü. Şimdilerde o süpürgelerin yerini robot süpürgeler aldı. Robotla her yeri süpüremezsin ama bu süpürgeler her zeminde kullanıma müsait. Bir kesim son teknoloji robotlar yerine halen daha ot el süpürgelerini tercih ediyor. İki tanesini 50 TL'den satıyorum. Talep geçmişe göre azalsa da çok şükür satışlarımız oluyor" ifadelerini kullandı.