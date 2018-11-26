“Asitli gıdalar, stres ve D vitamini eksikliği kemiklerin düşmanı”

Aydın Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hekimlerinden Uzman Dr. Yılmaz Sarıoğlu, 50 yaş üzerindeki kadınların yarısında, erkeklerin ise yüzde 25'inde görülen tıp dilinde osteoporoz, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen hastalığın her geçen gün ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini söyledi.

Belli bir yaştan sonra insanların önemli bir kısmında kemiğin kitlesinde azalma ve doku mimarisinde bozulma nedeniyle kırıklar oluştuğunu bu aşamadan sonra da yatağa bağlı kalma ve hareket kısıtlılığından kaynaklı pek çok ölümlerin yaşandığını kaydeden Uzman Dr. Yılmaz Sarıoğlu, kemik erimesine neden olan sorunları açıkladı.

Sağlıklı bir yaşam ve yaşlılık için doğru ve dengeli beslenmenin yanında asitli içecek ve gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirten Uzman Dr. Yılmaz Sarıoğlu, “Yanlış beslenme ve asitli içeceklerin yanında kemik erimesine neden olan en önemli faktörlerden biri de yetersiz güneş ışığı yani D vitamininin yeteri kadar alınamamasıdır. Aynı zamanda hareketsiz yaşam, kalsiyum, magnezyum, potasyum, C - A - B6 - B12 vitamini eksiklikleri, yetersiz çinko ve folik asit alımı, stres, insülin direnci ve artan ilaç kullanımı da kemik erimesine yol açmaktadır. Osteoporoz başlangıç evresinde herhangi bir şikayet yapmadığı için sinsi seyretmektedir. İlerledikçe kemik dokusu zayıflamakta, kırık oluşumu, omurgada çökme sonucu boy kısalığı, kamburluk ve kemik ağrısı gelişmektedir” dedi.

“Asit kemikteki kalsiyumu emer”

Son yıllarda pek çok kişinin asitli içeceklere bağımlı hale geldiğini ve bu durumun da kemik erimesi rahatsızlığını tetiklediğini kaydeden Fizirem hekimlerinden Uzman Dr. Yılmaz Sarıoğlu, “Gıdalarla alınan asit içeriği idrarla atılmaktadır. Çok asidik gıda tüketildiğinde kemikteki kalsiyumu emerek kemik erimesine neden olmaktadır. Hazır yiyeceklerde ve gazlı meşrubatlarda fazla miktarda bulunan fosfor; gıdalarla fazla alındığında kemik erimesine yol açmaktadır. Stresli anlarda üretimi artan kortizol hormonu da kemik yıkımını artırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir ömür için vatandaşlarımızın doğal ve dengeli beslenmesini, bol bol hareket etmelerini ve mümkün olduğunca stresten uzak olmalarını öneriyoruz” diyerek kadınların menopoz döneminden sonra erkeklerin ise 50 yaşından sonra bu konuda daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

“Kemik erimesine karşı alınacak tedbirler”

Hareket kısıtlılığı ya da yatağa bağımlılığın yaşamda ciddi bir sıkıntı olduğunu kemik erimesine bağlı kırıkların da genellikle insanları yatağa bağımlı hale getirdiğini kaydeden Uzman Dr. Sarıoğlu, bu konuda alınacak tedbirleri; “İnsülin direncinin kırılması için unlu ve şekerli gıdalardan kaçının. Bol taze sebze ve meyve tüketin. Meyve ve sebzeler; kemiğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum, fosfor, çinko ve magnezyum gibi mineraller ile C vitamini, folik asit, K vitamini gibi vitaminleri sağlar, alkali yapıları ile kemiğin maruz kaldığı asitleri nötralize eder. Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş rafine gıdalardan kaçının. Ayçiçeği, mısır, soya, pamuk ve margarin gibi omega - 6 ve trans yağ asitlerinden zengin yağları beslenmenizden çıkarın. Bunların yerine zeytinyağı tüketin. Aşırı fosfor ve şeker içerdiği için gazlı meşrubatlardan kaçının” diye özetledi.