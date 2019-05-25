“Aşk Olsun” sema gösterisi eczacılardan tam not aldı

yılı etkinlikleri Aydın'da Ramazan ayı ile birleşince Ramazan ayının ruhuna uygun olarak kutlandı.

Aydın Eczacı Odası tarafından düzenlenen “Aşk olsun” adlı sema gösterisini eczacıların yanı sıra protokol üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Gecenin sonunda Bestekar ve Genel Sanat Yönetmeni Sühan İrden'e Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay tarafından çiçek sunuldu.

Bu yıl 180. yılını kutladıkları bilimsel eczacılık haftasının mübarek ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Aydın Eczacı Odası başkanı Safa Karararslan, güzel bir ekip tarafından hazırlanıp sunulan gösteriyi sektör çalışanlarının beğenisine sunduklarını belirtti.

Daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasilerin yanı sıra eczacıların aileleri ile katıldığı gecede yaklaşık bir saat süren sema gösterisini davetliler ilgiyle izledi.