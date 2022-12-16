Asker olma hayalindeki öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı

Aydın'da ortaöğretim kurumlarında düzenlenen seminer programları ile lise son sınıf öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı.

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tanıtım toplantısı ile lise son sınıf öğrencilerine tanıtıldı. Türkiye'de askeri eğitim ve öğretimi çatısı altında toplayan Milli Savunma Üniversitesi'nin tanıtım programı Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Öğrencilere tanıtımın yanı sıra tercih, seçim ve eğitim süreçleri hakkında da detaylı bilgiler verildi. Yapılan sunumda, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tanıtım Faaliyetleri, Deniz Harp Okulu Tanıtım Faaliyetleri, Hava Harp Okulu Tanıtım Faaliyetleri, Kara Astsubay MYO Tanıtım Faaliyetleri, Deniz Astsubay MYO Tanıtım Faaliyetleri, Hava Astsubay MYO Tanıtım Faaliyetleri, Bando Astsubay MYO Tanıtım Faaliyetleri öğrencilere anlatıldı.

Milli Savunma Üniversitesi yetkilileri tarafından üniversitenin fakülte ve bölümleri ile fiziki imkanlarını anlatan sunum yapılırken, misyon ve vizyonu, akademik ve mesleki faaliyetleri, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçleri hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgilendirme ve paylaşımlarda bulunuldu. Etkinliğin soru-cevap kısmında ise lise öğrencileri Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili merak ettikleri sorulara cevap bulma imkanı buldu.

Program sonunda Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un teşekkür konuşması yaparak, üniversite yetkililerine çiçek takdimi yaptı.

Tanıtım programına, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un yanı sıra üniversite yetkilileri, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.