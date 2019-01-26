Askere gidecek gençlere anlamlı hediye

MHP Efeler Belediye Baskan adayı Ümmet Akın, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Ak Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve teşkilatlar ile Gözpınar Mahallesinde askere gidecek olan gençlerle bir araya gelerek, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Efelere bağlı mahalleden vatani görevlerini yerine getirmek için askere gidecek olan Mehmetçiklerle buluşan Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, gençlerle sohbet ederken konuşmasında, "Peygamber ocağına gidecek olan genç kardeşlerimizle bir arada olmaktan mutluyum. Bugün yurdumuzun her köşesinde rahat rahat uyuyabiliyorsak, oturabiliyorsak askerlerimiz ve güvenlik güçlerimiz sayesindedir. Seyyid Battal Gazi'nin torunlarına, Allah için sefere çıkan Mehmetçiklerimize ve sizlere şimdiden hayırlı teskereler diliyorum. Vatan size aileleriniz de bizlere emanet. Gözünüz arkada kalmasın" dedi.

Türk Bayrağına yakışır bir şekilde vatani görevlerini yerine getireceklerini ifade eden gençler, ise Başkan Akın'ın kendilerini unutmamasından ve anlamlı hediyesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini belirttiler.