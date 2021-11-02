ASKİ, 40 yıllık hayali gerçekleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk'ün Akçaköy Mahallesi'nde yeni bir içme suyu altyapısı çalışmasıyla birlikte mahallelinin 40 yıllık hayalini gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem kaynakların verimli kullanılması hem de vatandaşların günlük yaşam konforunu arttırmak için il genelinde hizmetlerini sürdürüyor. İçme suyu, yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hatlarını yenilemek için yoğun bir şekilde çalışan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) hizmet odaklı çalışma anlayışıyla Köşk'ün Akçaköy Mahallesi'nde yeni bir içme suyu hattı oluşturdu. Özellikle bayramlarda nüfusu neredeyse iki katına çıkan Akçaköy'e yapılan yatırımla, 2 bin 750 metre isale hattı döşemesi, terfi binası ve mekanik pompalarla modern bir içme suyu altyapı ağı oluşturuldu.

“40 yıllık hayal gerçek oldu”

Akçaköy'de yapılan çalışmadan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Mahalle Muhtarı Vedat Kuruş, “2 bin 300 nüfusa sahip olduğumuz için mahallemizin su ihtiyacı oldukça fazlaydı ve kaynaklarımız yetmiyordu. ASKİ'ye müracaat ettik ve yapım süreci başladı. Bize her zaman yardımcı oldular. Çalışma şuan bitmiş durumda ve mahalleliler çok memnun. Artık Akçaköy'ün su sorunu yoktur. 40 yıl önce muhtarlık seçiminde bir aday suyu açacağım demiş ama gülmüşler. Şuan 40 yıllık hayal gerçek oldu. Vatandaşlarımız çok memnun ve teşekkür ediyorlar. Tüm Akçaköy halkı adına Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Başkanıma çok teşekkür ediyorum”

Çalışmaların hızla gerçekleştirildiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Talat Sezgin, “Çalışmalar hızlı sürdü. Çeşmelerimiz akıyor çok memnunuz. Başkanıma çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanırken, Ayşe Sezgin ise “Yazdan beri kepçeler çalışıyor, işçiler çalışıyor. Artık sular kesilmiyor. Memnunuz, Allah razı olsun Özlem Başkanımızdan” dedi.