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ASKİ Akçaköy'de su kaynaklarını daha verimli hale getirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Aydın’ın dört bir tarafında olduğu gibi Köşk’te çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın dört bir tarafında olduğu gibi Köşk'te çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Köşk'ün Akçaköy Mahallesi'nde yapılan yatırımlarla mahallelinin yüzü gülerken, mahalle muhtarı Vedat Kuruş mahallelerine yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Kuruş, su sarfiyatının oldukça arttığı Kurban Bayramı'nda bile su sıkıntısı yaşamadıklarını belirtti.


Mahallerine iki sondaj kuyusundan su sağlandığını ifade eden Kuruş "Önceki dönemlerde yaşadığımız su sıkıntısını ASKİ'nin yaptığı yatırımlar sayesinde artık yaşamıyoruz. Mahallemizin 11 adet su kaynağı daha verimli hale getirildi. Şu anda mahallemize iki sondaj kuyusundan da su sağlanıyor. Mahallemize yapılan yatırımlar için Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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