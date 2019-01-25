ASKİ araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

ASKİ Genel Müdürlüğü halkın taleplerini karşılamak, 17 ilçe ve tüm mahallelerde vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir kent için çalışma ivmesini günden güne artıran ASKİ, araç ve makine parkına 620 bin TL yatırımla kombine kanal açma ve kanal temizleme aracı ekledi. Son teknoloji donanıma sahip araç ile kanalizasyon sisteminde meydana gelen tıkanıklık ve temizleme işlemleri daha hızlı gerçekleştirilecek. ASKİ yeni aracıyla beraber toplamda 10 adet kanal açma ve 45 adet vidanjörü ile 17 ilçede halkın talepleri doğrultusunda hizmet veriyor.

Alt ve üst yapı çalışmaları başta olmak üzere ile genelinde süren yatırım atağından memnuniyet duyan vatandaşlar özellikle araç filosunun güçlenmesiyle hızlı ve kesintisiz hizmete kavuştukları için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Son dönemde ASKİ'nin araç filosuna katılan yeni araçlarla ilgili konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu araç filosuna gerekli yatırımların süreceğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, “17 ilçede tüm halkımızın taleplerine yetişmek, beklentilerini karşılamak ve onlara yakışan hizmeti sunmak için araç filomuzu yeniliyor ve geliştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz yatırımlarını aralıksız sürdürecektir” dedi.