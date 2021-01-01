ASKİ, Aydın'a yeni su kaynakları kazandırıyor

ASKİ ekipleri tarafından içme suyu, kaynak ve drenaj çalışmaları kapsamında Bozdoğan, Çine, Germencik, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerindeki 40 farklı noktada çalışmalar bitirildi. Ayrıca 3 farklı noktada da çalışmalar devam ediyor. Toplam 43 farklı noktada 219 drenaj çalışması yapan ekipler, 4.5 milyon metreküp suyu vatandaşların hizmetine sundu. Bu kapsamda on binlerce metrelik isale hattı döşemesi de yapılarak, sağlıklı sular yeni hatlar üzerinden musluklara ulaştırıldı.

Hiçbir su kaynağının sonsuz olmadığını vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların su kullanımı konusunda daha dikkatli ve tasarruflu olmasının önemine dikkat çekti. İklim değişikliklerinin etkisini göstermesi ile yağış alan gün sayının azaldığını ve bunun sonucunda kaynakların da azalacağını belirten Başkan Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi kurumsal gücüyle Aydınlıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor ve yeni kaynaklar üretiyor. Su, günlük yaşamımızın büyük bir parçası, ancak küresel ısınma sonucu dünyamızda oluşan kuraklık tehdidine karşı suyu dikkatli kullanmaya özen gösterelim” uyarısında bulundu.

Başkan Çerçioğlu göreve geldiklerinde yaklaşık 60 mahallede suyun haftanın ancak belirli günlerinde verildiğini hatırlatıp "Geçen süreçle birlikte ASKİ ekiplerimiz Aydın'ın her bir köşesinde geceli-gündüzlü çalışarak hiçbir mahallemizi susuz bırakmadı. Ekiplerimiz aynı özveriyi önümüzdeki süreçte de sürdürecek" şeklinde konuştu.