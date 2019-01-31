ASKİ, Aydın'da 50 yılda gerçekleşmeyen yatırımı 5 yılda hayata geçirdi

2014 yılından itibaren bugüne kadar içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı çalışmaları çerçevesinde toplam 2 bin 537 kilometre hat yapımı gerçekleştiren ASKİ, sadece hat yapımlarına 593 milyon TL yatırım yaptı. İçme suyu yeterliliğini sağlamak için de ciddi bir program uygulayan ASKİ, sondaj çalışmaları çerçevesinde 337 adet içme suyu kuyusu açarak devreye aldı. İçme suyu altyapısı alanında bir diğer önemli yatırım ise paket içme suyu arıtma tesisi yapımlarında gerçekleşti. Sağlıklı ve sorunsuz içme suyu hizmeti vermek için çoğu merkezden uzak mahallelerde olmak üzere il genelinde 74 adet içme suyu paket arıtma tesisi inşa edilerek, halkın hizmetine sunuldu. Diğer yandan 563 adet içme suyu kaynağında da kaptaj ve drenaj çalışması yapılarak kaynaklardan elde edilen içme suyu miktarlarında artış sağlandı.

ASKİ yatırımları ile mahallelerde altyapı hayaldi gerçek oldu

Önemli bir kısmı geçmişte belde olan mahallelerde halkın yıllardır beklediği altyapı talebine ASKİ cevap vererek ciddi projelere imza attı. İl genelinde Buharkent Savcıllı, Çine Mutaflar, Akçaova, Evciler, Karakollar, Kahraman, Didim Akbük, Germencik Hıdırbeyli, Turanlar, İncirliova Acarlar, Karacasu Geyre, Ataköy, Koçarlı Çakırbeyli, Kuşadası Davutlar, Güzelçamlı, Kuyucak Horsunlu, Nazilli Bayındır, Söke Bağarası, Serçin, Sarıkemer, Güllübahçe, Tuzburgazı ve Sultanhisar Atça mahallelerinde halkın talepleri doğrultusunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı tesis etme çalışmaları sürüyor. Ayrıca Kuşadası ilçesinde yapımı süren İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi tamamlanmak üzere olup kısa zamanda hizmete sunulması planlanıyor.

5 yılda toplam yatırım 1 milyar TL'yi geçti

ASKİ'nin il genelinde yürüttüğü altyapı programı çerçevesinde bugüne kadar yaptığı toplam işletme ve yatırım tutarı 1 milyar TL'yi geçti. Ayrıca ilçe belediyelerinden devir olan 519 milyon 372 bin 472 TL borcun ödemesi de gerçekleştiren ASKİ ayrıca il tarihinde görülmemiş ölçekte bir yatırıma imza atarak İkizdere Barajı'nın halkın hizmetine sundu. Efeler merkez ve civarı mahallelere içme ile kullanma suyu sağlayacak olan İkizdere Barajı ve isale hatlarının toplam maliyeti olan yaklaşık 320 milyon TL'nin ödemelerine başladı.

“Yatırımlarımız hız kesmeksizin devam edecek”

ASKİ'nin il genelinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yatırımların hız kesmeksizin süreceğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, “Daha modern, daha yaşanabilir, Aydın'a Aydınlıya layık bir kent sunmak için hem alt hem üst yapı da birçok önemli projeye imza attık. Gerek Büyükşehir Belediyemizin gerek ASKİ'nin yatırımları Aydın tarihinde görülmemiş bir ölçeğe ulaştı. Göreve geldiğimizde il genelinde 60 köyde içme suyu yetersiz veya hiç yoktu. Yaptığımız çalışmalarla artık bu mahallelerimizde musluklardan 24 saat su akıyor. 50 yılda gerçekleşmeyen çalışmaları 5 yılda gerçekleştirdik. Yatırımlarımız hız kesmeksizin devam edecek” dedi.