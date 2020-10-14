ASKİ Aydın'ın alt yapısını yeniliyor

Büyüyen ve gelişen Aydın'ın artan altyapı ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler ve kalıcı hizmetler ile cevap veren ASKİ, pek çok farklı noktada eş zamanlı olarak çalışıyor.

Aydın'ın altyapısını yenilemek ve artan nüfusun ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, uzman kadrosu ve güçlü yapısıyla birçok noktada çalışmalar yürüten Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Başkan Çerçioğlu, “ASKİ, Aydın'ın geleceğine büyük katkı sunuyor”

ASKİ çalışmalarının kentin geleceğine yönelik yatırımlar olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, “ASKİ'nin çalışmaları, uzun ömürlü ve kalıcı çözümler getiriyor, artan nüfusun gelecekte de ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılıyor. Birçok noktada eş zamanlı çalışan ekiplerimiz, halkın talepleri doğrultusunda da çalışmalarına yön verebiliyor. Aynı zamanda hızlı ve etkin çalışmalar yürüten ASKİ, Aydın'ın geleceğine büyük katkı sunuyor” dedi.

Nazilli'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ASKİ, Nazilli'deki farklı noktalarda çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yeni imara açılan yollara içme suyu hattı döşeme çalışmasını yapılıyor. ASKİ ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde içme suyu hat çalışması yaparken, Yeşil Mahallesi'nde de içme suyu ana hat döşemesi ve abone bağlantısı yapımı gerçekleştiriyor. Ayrıca Kavacık Mahallesi'nde ise içme suyu kaynak isale hattı yapım çalışması sürdürülüyor.

İncirliova'da yatırımlar sürüyor

Altyapıda eksiksiz ve kaliteli hizmet veren ASKİ, İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi'nde 200'lük kanalizasyon hattı yaparken; Karabağlar Mahallesi'nde ise içme suyu şebekesi hattı çalışması gerçekleştiriyor.