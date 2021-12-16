ASKİ, Aydın'ın altyapısını yeniliyor

Bu kapsamda harekete geçen ASKİ ekipleri, çalışmalarını eş zamanlı şekilde farklı noktalarda sürdürüyor.

Yenileme ve yeni hatlar oluşturarak kalıcı hizmetlerde bulunan ASKİ, aşırı yağışlara karşı daha güçlü yağmur suyu hatları için Didim'in Yalıköy Mahallesi'nde bin milimetre çapında, Sultanhisar'ın İncealan Mahallesi'nde ise 600 milimetre çaplı borular ile altyapıyı örüyor. Ayrıca ekipler, İncirliova'nın İkizdere Mahallesi'nde de modern yağmur suyu hatları inşa çalışmalarına devam ediyor.

İçme suyu hatları yapım çalışmalarını da sürdüren ASKİ ekipleri, yeni içme suyu şebeke hatları inşaları kapsamında, Didim'in Mersindere Mahallesi 3567 Sokak'ta, Hisar Mahallesi 2158 Sokak'ta ve Hisar Mahallesi 2829 Sokak'ta, Kuşadası'nın Dağ Mahallesi Deniz Sokak'ta, Germencik'in Park Mahallesi'nde, Köşk'ün Başçayır Mahallesi'nde, İncirliova'nın Erbeyli Mahallesi'nde, Efeler'in Efeler ve Girne mahallelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yeni hatlar oluşturulması için de yatırımlarını sürdüren ASKİ, Didim'in Tütüncüler Caddesi ve Hisar Mahallesi ile Efeler'in Köroğlu Caddesi'nde kanalizasyon hattı yapımına devam ediyor.

Tarımsal sulama alanında da devam eden çalışmalar kapsamında Çine'nin Kavşit Göleti'nde tarımsal sulama, temizleme ve genişletme işlemleri yapılıyor. Ayrıca yeni kaynak suları oluşturmak için de mesai yapan ekipler, Kuyucak'ın Başaran Mahallesi'nde içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriyor.

ASKİ'nin hızlı, etkin ve çözüm odaklı hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.