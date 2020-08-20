ASKİ Aydın'ın dört bir tarafında çalışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın'ın en merkezi noktalarından en ücra mahallelerine kadar her alanda hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Aydın'ın dört bir tarafında altyapıyı yenilemeye devam ediyor.

Aydın'ın her yerinde geleceğe dönük uzun yıllar kullanılabilecek altyapı yapmaya devam eden ekipler, Efeler ilçesinde ASTİS'te 1.400 mm ve 800 mm çapında yağmur suyu kollektör hatlarının yapımına devam ediyor. Efeler'de Doğu Gazi Bulvarı'nda da içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmasını tüm hızıyla sürdüğünü belirten yetkililer, Bozdoğan Örtülü Mahallesi'nde de 2 bin metre içme suyu isale hattı çalışmasının devam ettiğini belirttiler.

ASKİ'nin yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şimdiye kadar binlerce kilometrelik çalışma yapıldığının altını çizdi. Aydın'da yenilenmemiş hat bırakmamak için ekiplerin yaz-kış demeden 12 ay boyunca çalıştığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, "Aydın'ı altyapısındaki dönüşümü sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha da kaliteli hizmet almasını sağlamak için çalışıyoruz. Aydın genelinde yaptığımız çalışmalarla altyapının 40-50 yıl boyunca sorunsuz kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için şimdiye kadar binlerce kilometre hat çalışması yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.