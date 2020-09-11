ASKİ Bedirler'e yeni su kaynağı sağladı

Çine'nin Bedirler Mahallesi'nde yapılan sondajla çıkarılan su Mahallelilere büyük sevinç yaşatırken Mahalle muhtarı Bekir Abalı suyun mahallenin 40-50 yıllık ihtiyacını gidereceğini söyleyip yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Sondaj çalışmasının 100 metreye kadar yapıldığını, suyu ise 55'inci metreden aldıklarını söyleyen Abalı, böylelikle mahallenin su ihtiyacının çok uzun yıllar giderileceğini ifade etti. Abalı "Suyun olduğu yerde hayat oluyor. Sondaj talebimizi dilekçeyle ASKİ'ye ilettikten sonra ekiplerimiz kısa sürede gelerek sondaj çalışmasını gerçekleştirdi. Mutlu sona kavuştuk" ifadelerini kullandı.

Mahallenin dağlık arazide dağınık bir yapıda olduğunun altını çizen muhtar Abalı, suyun mahallenin en yüksek evlerine dahi kolaylıkla ulaştırılabildiğini söyledi.