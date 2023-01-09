ASKİ, Buharkent'teki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Buharkent'e 220 milyon liralık daha yatırım yaptıklarını hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçeyi çok daha modern bir hale getireceklerini söyledi.

ASKİ, Buharkent'in altyapısını yenilemeyi sürdürüyor. Toplam 220 milyon liralık yatırım daha yapılan ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı tamamen yenileniyor. Günlük 2 bin 600 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de kazandırılacak olan ilçede toplam 43 bin 500 metrelik içme suyu hattı, 17 bin 800 metrelik kanalizasyon hattı ve 11 bin 700 metrelik yağmur suyu hattı yapılacak. Ayrıca ilçede üç adet yeni ve modern içme suyu deposu da inşa edilecek.

Çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Çerçioğlu, altyapı çalışmalarının ardından modern bir görünüm için üstyapı çalışması gerçekleştireceklerini de hatırlattı.