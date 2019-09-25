ASKİ Çine'deki içme suyu sorununu çözdü

Aydın'ın Çine ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, ilçeye içme suyu taşıyan ana boruyu değiştirerek sorunu çözdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde yürüttüğü altyapı güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği ve koordinasyonunu sağladığı çalışmalar hızlıca tamamlanarak oluşması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

ASKİ, son olarak Çine'de DSİ tarafından yürütülen dere ıslah çalışmaları esnasında zarar gören ve öncesinde de aşırı yağışlarda su seviyesinin artmasıyla sık sık sorun çıkaran içme suyu ana isale hattına müdahale etti. Zarar gören hattın dere geçiş kısmında 350 mm'lik 20 atu polietilen boru kullanarak 100 metre hat yenilemesi yapan ekipler, boru çapının büyük olmasına rağmen çalışmayı 8 saat gibi kısa bir sürede tamamladı. Yapılan titiz çalışma çerçevesinde Çine'ye içme suyu taşıyan ana borunun sık arıza vermesinin önüne geçilerek yaşanması muhtemel mağduriyetler önlenmiş oldu.

Çalışmalar ve hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar “Çalışmaları yakından takip ediyoruz, tüm yatırım ve hizmetlerinden dolayı Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.