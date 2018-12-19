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ASKİ ekipleri ASTİS'te yaşanan yağmur suyu sorununa müdahale etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Efeler’e bağlı Ata Mahallesinde bulunan Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi’nde (ASTİS) aşırı yağışlar sebebiyle yaşanan yağmur suyu sorununa vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Efeler'e bağlı Ata Mahallesinde bulunan Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi'nde (ASTİS) aşırı yağışlar sebebiyle yaşanan yağmur suyu sorununa vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.


ASKİ ekipleri biriken yağmur suyuna vidanjör ve kanal açma araçlarıyla müdahalede bulunarak yaşanan sorunu ortadan kaldırdı. Sorunun çözülmesinin ardından çevredeki vatandaşlar ve ASTİS esnafı, ekipleri vakit kaybetmeden yönlendirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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