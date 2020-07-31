İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASKİ ekipleri Dualar Mahallesi'nde içme suyu çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) il genelinde içme suyu ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor.


Artan kullanımla birlikte su yeterliliğini sağlamak için çalışmalar yapan ASKİ ekipleri, Nazilli'ye bağlı Dualar Mahallesi'nde 1400 metre içme suyu yeni terfi hattını içme suyu deposuna bağlayarak Mahallenin hizmetine sundu. Uzun ömürlü polietilen boruların kullanıldığı çalışmayla birlikte Dualar'da uzun soluklu su yeterliliği sağlanmış oldu.


Dualar Mahalle Muhtarı Ahmet Canlı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mahallede yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını söyledi. ASKİ ekiplerinin çalışması sonucu içme suyuna uzun soluklu çözüm bulunduğunu ifade eden Canlı, "Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.