ASKİ, Gölhisar'daki arızaya anında müdahale etti

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Gölhisar Mahallesi'nde dün oluşan arızaya anında müdahale etti. Mahalle muhtarı Bülent Yalçın, ASKİ ekiplerinin arıza süresince mahalleye iki tankerle devamlı su takviyesinde bulunduğunun altını çizdi.

Gölhisar Mahalle muhtarı Yalçın, “Ekipleri aradığımda hemen gelip müdahale arızayı gidermek için müdahaleye başladılar. Arıza akşamüstü giderilerek şebekeye su verilmeye başladı. Kesinti sürecince de Özlem Başkanımızın talimatıyla mahalleye tankerlerle sürekli su sağlandı” ifadelerini kullandı.

ASKİ ekipleri dahil Büyükşehir Belediyesi'nin her ekibine yedi gün 24 saat ulaşabildiklerini vurgulayan Yalçın, “Aydın, büyükşehir olduğundan bu yana Gölhisar Mahallesi'nin su sorunu kalmadı. Hatta geçen yıl yaşanan kuraklıkta Özlem Başkanımız öncesinde kapalı olan bir kuyuyu açtırarak mahallemizin susuz kalmasına engel oldu” şeklinde konuştu.

Gülhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın, arızaya yapılan hızlı müdahale için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve ASKİ yetkililerine teşekkür etti.