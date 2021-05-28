ASKİ, içme suyu hatlarına yatırımlarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'nın Arpadere Mahallesi'nde 4 kilometre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı oluşturuyor.

Yaklaşan yaz günleri suya duyulan ihtiyacında artmasına neden oluyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de (ASKİ) kent genelinde belirli bir plan doğrultusunda içme suyu, yağmur suyu, tarımsal ve kanalizasyon altyapı hat yatırımlarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, hizmet planlarındaki çalışmalara hız vererek içme suyu hatlarındaki yenileme ve ek hat oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İncirliova'nın Arpadere Mahallesi'nde 4 kilometre uzunluğunda yeni bir hat için yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak sularının toplandığı maslak odasından gelen isale hattının kapasitesini arttırmak ve vatandaşların su ihtiyacından aksaklık yaşanmaması için ilave olarak daha büyük çaplı borular ile isale hattı yapılıyor. Mevcut isale hattına ek olarak yapılan hat ile Arpadere Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacı eksiksiz olarak uzun yıllar boyunca karşılanmış olacak. ASKİ'nin kalıcı çözüm getiren, hızlı ve etkin çalışmalarından memnuniyet duyan mahalle sakinleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.