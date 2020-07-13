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ASKİ kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipler il genelinde çalışmalarına devam ediyor.

ASKİ ekipleri Didim'in Efeler Mahallesi 1550 sokakta kanalizasyon çalışması başlattı.


İl genelinde kanalizasyon sorunlarının giderilmesi için ekiplerin hızlı bir şekilde çalıştığını vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Didim'in Efeler Mahallesi 1550 sokakta 200 mm çapında beton borular ile kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor. ASKİ ekiplerimiz tarafından hızla yürütülen çalışmalar ile kent genelinde kalıcı çözümler üretiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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