İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASKİ, Karpuzlu'nun yağmursuyu hatlarını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava şartları sebebiyle yağmur suyu altyapısı çalışmalarına hız verdi.


Yağmur suyu altyapısını güçlendirmek ve aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek için başlatılan çalışmalarda önemli mesafe kaydeden ekipler son olarak halkın talebi üzerine Karpuzlu ilçesinde yer alan Cumhuriyet Caddesi'nde hat yapımı gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde 50 metre beton büz yapımı gerçekleştiren ekipler kısa zamanda işlerini tamamlayarak hattı hizmete sundu.


Karpuzlu Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen yağmur suyu hat yapımlarını izleyen vatandaşlar hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Cumhuriyet caddesi sakinleri ve güzergahı kullanan vatandaşlar Karpuzlu'da gerçekleştirilen tüm yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.