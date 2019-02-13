ASKİ, Karpuzlu'nun yağmursuyu hatlarını yeniliyor

Yağmur suyu altyapısını güçlendirmek ve aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek için başlatılan çalışmalarda önemli mesafe kaydeden ekipler son olarak halkın talebi üzerine Karpuzlu ilçesinde yer alan Cumhuriyet Caddesi'nde hat yapımı gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde 50 metre beton büz yapımı gerçekleştiren ekipler kısa zamanda işlerini tamamlayarak hattı hizmete sundu.

Karpuzlu Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen yağmur suyu hat yapımlarını izleyen vatandaşlar hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Cumhuriyet caddesi sakinleri ve güzergahı kullanan vatandaşlar Karpuzlu'da gerçekleştirilen tüm yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, desteklerinin tam olduğunu ifade etti.