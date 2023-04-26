ASKİ, Koçarlı'nın 4 mahallesini daha modern altyapıya kavuşturdu

Mahallelere 16 kilometrelik çalışma yapılarak Balıkköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden sürekli ve sorunsuz içme suyu sağlanmaya başlandı. Sorunsuz altyapı ve daha kaliteli içme suyuyla ilgili memnuniyetlerini ifade eden mahalle muhtarları, kendileri ve mahalleleri adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Bıyıklı Mahallesi Muhtarı; “Daha önce Bıyıklı ve Yeniköy mahallerinin suyu 12 kilometre öteden Bağarası'ndan getiriliyordu. Yaz aylarında suyumuz azalıyordu. Artık suyla ilgili hiçbir sorun yaşamayacağız. Özlem Başkanımıza bununla ilgili müracaatta bulunmuştuk, Aydın'dan su bağlandı, Bıyıklı Mahallesi huzura kavuştu. Kendisine saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sudan çok memnunuz”

Yeniköy Mahalle Muhtarı Yüksel Bıçakçı, kendi mahallesine de suyun uzun yıllar önce yapılan Bağarası hattından geldiğini hatırlatıp, “Eski su hattı özel şahısların arazilerinden geçiyordu. Bir arıza olduğunda arızanın yerini bulmakta ve şahsa ait arazi olduğu için müdahale etmekte zorluk yaşıyorduk. Özellikle mahsul zamanında büyük sıkıntı yaşanıyordu. Bu dertten kurtulduk, rahata kavuştuk. Sudan çok memnunuz, uzun yıllar sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

Su hattının SCADA sistemi üzerinden her an takip edildiğini belirten Bıçakçı, otomasyon sistemiyle teknolojiden de faydalandıklarını söyledi.

Şenköy Muhtarı Selahattin Cenger, su depolarını cep telefonları üzerinden kontrol edebildiklerini belirtip, “Özlem Başkanımız daha önce sondaj çalışması yaptırarak mahallemize su sağlamıştı. Şimdi ise daha kaliteli bir şekilde yeni hat üzerinden su almaya başladık. Çok mutluyuz, kullanacak olduğumuz teknolojiyle de daha rahat edeceğiz. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Dedeköy Mahalle Muhtarı Müfit Tülüoğlu ise “İlk günden bu yana ASKİ'den çok ama çok memnunuz. Bizlerin memnuniyetini düşündüğü için Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve ASKİ çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Daha önce depomuzda şamandıralı sistem kullanıyorduk, arada arıza yapıyordu. Bu suyun mahallemize verilmesi bizleri çok mutlu etti. Otomasyon sistemiyle de büyük bir rahata kavuştuk. Eski sistemde yaşadığımız sıkıntıların hepsi ortadan kalktı. Gelişen teknolojiden faydalanmaya başladık” şeklinde konuştu.