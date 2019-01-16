İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASKİ Kuyucak'ta sulama kanallarını temizledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kuyucak’ta sulama kanallarının temizliğini gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kuyucak'ta sulama kanallarının temizliğini gerçekleştirdi.


Kuyucak Horsunlu'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı alt ve üstyapı çalışmaları ile büyük bir yatırıma imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ilçede gerçekleşen tüm alt ve üstyapı çalışmalarını yakından takip ediyor. Horsunlu'nun yanısıra ilçenin birçok noktasında çalışma gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri özellikle içme suyu ve tarımsal sulama alanında ciddi yatırım yapıyor. Halkın isteklerini vakit kaybetmeden yerine getiren ekipler son olarak Gencelli'de tarımsal sulama amacıyla kullanılan önemli bir hatta meydana gelen arızayı giderdi. Horsunlu - Pamukören - Kurtuluş mahalleleri için tarımsal sulamada hayati öneme sahip ve kış sulaması için kullanılan arkların temizliğini gerçekleştirilerek halkın hizmetine sunuldu. Tarımsal sulama alanında yapılan çalışmaların yanı sıra ekipler Çamdibi ve Gencelli'de içme suyu şebeke hat çalışması gerçekleştirdi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmaları takip eden vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.