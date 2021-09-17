ASKİ, Nazilli'de yağmur suyu hattı çalışmasına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Yeşil Mahalle'de 1.6 Milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirdiği yağmur suyu menfez ve kolektör hattı inşasını tamamlamak üzere son çalışmalarını yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısına milyonlarca liralık dev yatırımlar yapıyor. Kentin farklı noktalarında süren çalışmalar, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerinin etkin çalışmalarıyla uzun ömürlü ve kalıcı birer hizmete dönüşüyor.

Gelişen kentin artan ihtiyaçlarını tamamlamak ve geleceğe güçlü bir altyapı bırakmak için çalışan ASKİ ekipleri, Nazilli'nin Yeşil Mahallesi'nde yağmur suyu iletim hattı yapım çalışmalarında sona doğru geldi.

Menfez ve büyük çaplı betonarme borular ile altyapıda köklü çözüm

1.6 milyon liralık yatırım bütçesi ile inşa edilen çalışmada yağmur suyu iletim hattında, demir yolunun altından geçen bölümün yatay delgi metodu ile tamamlanmasından sonra bağlantı çalışmasına başlandı. İçinden insan geçebilecek boyutta devasa borular ile yapılan hat, aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınlardan mahallenin etkilenmemesi sağlayacak. Büyük çaplı betonarme borular ve geniş menfezlerle inşa edilen hat ile yağmur suları Dereköy Çayı'na deşarj edilecek.

Muhtar Öztürk; “Çalışmalar son aşamaya geldi”

ASKİ tarafından yapılan çalışmadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, “Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşil Mahalle'deki 1.6 milyon liralık bu yatırımında çalışmalar son aşamaya geldi. ASKİ yetkilileri çalışmaları hassasiyetle takip ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte başta 809 sokak olmak üzere bölgedeki su baskınlarının önüne geçilecek” dedi.