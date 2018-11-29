ASKİ Nazilli'deki çalışmaları sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Nazilli'deki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi(ASKİ), Nazilli'ye bağlı Aşağı Örencik Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerin çevre temizliği çalışmasının ardından Aşağı Örencik Muhtarı Haydar Kırbaş'ın talebi doğrultunda ASKİ ekipleri, 1200 metre kanalizasyon hattı döşenen Aşağı Örencik Mahallesi'ndeki içme suyu deposu ve arıtma tesisini temizledi. Çalışmalar kapsamında mahalle içindeki iki farklı noktaya, aşırı yağmurlarda evlere su basmasını engellemek için büz yatırıldı. ASKİ'ye ait iş makinelerinin yol genişletme çalışmalarına katıldığı hummalı çalışmada, köy meydanında bulunan iyi su deposunun bakım ve onarımı yapıldı. Foseptik kuyusunu temizleyerek yenileyen ASKİ ekipleri, iyi su deposunun çevresine fayans döşeyerek çalışmalarını tamamladı.

Aşağı Örencik Muhtarı Haydar Kırbaş, yapılan çalışmalar nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu ve ASKİ ekiplerine teşekkür etti. Mahallede yaşanan su sorununun ASKİ tarafından çözüldüğünü kaydeden muhtar Kırbaş, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda mahallemiz daha temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuştu. Düzenli olarak su depolarını ve artıma tesisimizi temizleyen ASKİ ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi gerekli tüm önlemleri aldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.